Высокое давление может провоцировать сексуальные проблемы у мужчин и женщин

09.12.2020, 12:42, Разное

Сексуальные проблемы, появляющиеся у женщин и мужчин, могут иметь взаимосвязь с высоким артериальным давлением.

По словам медиков из клиники Майо, со временем гипертония затрагивает слизистую оболочку кровеносных сосудов, поэтому происходит затвердевание и сужение артерий, в результате чего ограничивается кровоток.

Такая ситуация чревата тем, что к половому органу мужчин поступает меньше крови. В связи с этим некоторые представители сильного пола испытывают проблемы с достижением и поддержанием эрекции. В целом данное явление очень распространено, также высокое давление мешает эякуляции и уменьшает сексуальное желание.

Результаты проведенного исследования показали, что 49% мужчин возрастом 40-79 лет имели эректильную дисфункцию наряду с гипертонией. К аналогичному выводу пришли и другие ученые, только в их научной работе соответствующий показатель составил 68%. Из-за высокого артериального давления артерии не расширяются должным образом. На фоне этого гладкие мышцы полового органа перестают расслабляться.

Если говорить о женщинах, то влияние гипертонии на проблемы сексуального характера пока не до конца изучены. Предполагается, что высокие показатели давления снижают приток крови к влагалищу. В результате у дам снижается желание вступать в интимный контакт. Некоторые из-за сухости влагалища не возбуждаются или же не получают оргазм.