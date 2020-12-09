Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о неудачном браке с внуком Владимира Маяковского

09.12.2020, 12:42, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Татьяна Кравченко вспомнила о своем неудачном браке с внуком Владимира Маяковского. Звезда «Сватов» прожила с Владимиром Лавинским всего два года.

Пара познакомилась, когда будущая актриса училась в институте. Художник-постановщик Школы-студии МХАТ помог Татьяне Кравченко принять себя, так как в тот период она была очень закомплексованной девушкой. Благодаря Владимиру Лавинскому, которого героиня «Судьбы человека» назвала «принцем», у нее появилась уверенность в себе.

Муж всегда говорил о том, что он – внук Владимира Маяковского, но официальных подтверждений родства с поэтом актриса никогда не видела. При этом, отец художника-постановщика был внешне действительно похож на Маяковского.

После свадьбы пара поселилась у свекрови, с которой у Татьяны Кравченко отношения не сложились. Кроме этого, Владимир Лавинский оказался человеком, не созданным для семьи. Когда он узнал, что супруга беременна, то отправил ее делать аборт. Несмотря на разногласия, пара смогла сохранить дружеские отношения после развода. Вторым супругом артистки стал Дмитрий Гербачевский – продюсер киностудии «Ленфильм». С ним она прожила шесть лет, подарив возлюбленному дочь. Также Татьяна Кравченко призналась ведущему Борису Корчевникову, что во время съемок «Сватов» у нее возникли романтические чувства к экранному мужу – Федору Добронравову.