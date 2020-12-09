 

Старшая дочь Олега Табакова не поддерживает отношений с матерью и братом

09.12.2020, 12:42, Разное

Старшая дочь знаменитого режиссера Олега Табакова Александра ведет затворнический образ жизни. В течение многих лет она не общается со своей матерью Людмилой Крыловой и братом Антоном Табаковым.
54-летняя Александра практически все время проводит дома, ведет себя замкнуто, давно не посещает светские мероприятия, не общается с публикой и журналистами. Периодически появляются слухи о злоупотреблении ею алкогольными напитками, однако эта информация не получила подтверждения, а все знакомые актрисы ее опровергают. Старшая наследница Табакова не была и на прощальной церемонии со своим знаменитым отцом, скончавшимся в 2018 году. Дочь не смогла перенести развода родителей и решила вычеркнуть режиссера из своей жизни. Усугубил ситуацию второй брак отца с молодой актрисой Мариной Зудиной, оказавший влияние на театральную деятельность Александры. Все главные роли доставались второй супруге Табакова, а его дочь играла лишь в эпизодах. Наследница не могла смириться с подобной несправедливостью и не простила отца. В то же время ее брат поддерживал отношения с родителем и присутствовал на его похоронах.

Наиболее значимой для Александры стала роль в картине «Маленькая Вера». После этого ее можно было увидеть в нескольких театральных постановках, полнометражных фильмах и сериалах.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / СК создал спецштаб в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории

17.11 / Как мертвая мать спасла своего ребенка или необъяснимая тайна Дженнифер Гросбек

19.09 / Мнение: Зощенко в ковидной маске

20.08 / Зуд может быть серьезным предупреждающим признаком рака

31.07 / “Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

03.08 / Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить

08.07 / Мнение: ИИ в науке, Абинский электрометаллургический завод и что будет с разработчиками ПО

14.08 / Это оккупационные войска

14.10 / Медики назвали гангрену одним из возможных осложнений коронавируса

05.07 / Шеннен Доэрти не собирается отказываться от борьбы с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска