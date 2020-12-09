Старшая дочь Олега Табакова не поддерживает отношений с матерью и братом

09.12.2020, 12:42, Разное

Старшая дочь знаменитого режиссера Олега Табакова Александра ведет затворнический образ жизни. В течение многих лет она не общается со своей матерью Людмилой Крыловой и братом Антоном Табаковым.

54-летняя Александра практически все время проводит дома, ведет себя замкнуто, давно не посещает светские мероприятия, не общается с публикой и журналистами. Периодически появляются слухи о злоупотреблении ею алкогольными напитками, однако эта информация не получила подтверждения, а все знакомые актрисы ее опровергают. Старшая наследница Табакова не была и на прощальной церемонии со своим знаменитым отцом, скончавшимся в 2018 году. Дочь не смогла перенести развода родителей и решила вычеркнуть режиссера из своей жизни. Усугубил ситуацию второй брак отца с молодой актрисой Мариной Зудиной, оказавший влияние на театральную деятельность Александры. Все главные роли доставались второй супруге Табакова, а его дочь играла лишь в эпизодах. Наследница не могла смириться с подобной несправедливостью и не простила отца. В то же время ее брат поддерживал отношения с родителем и присутствовал на его похоронах.

Наиболее значимой для Александры стала роль в картине «Маленькая Вера». После этого ее можно было увидеть в нескольких театральных постановках, полнометражных фильмах и сериалах.