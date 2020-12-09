Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft

09.12.2020, 12:37, Разное

Во время 3-й стадии испытаний вакцины от Covid-19 компании Pfizer более половины добровольцев начали жаловаться на неосмысленные подсознательные действия. Почти 7 тысяч испытателей столкнулись с непреодолимым желанием покупать товары производства компании Microsoft и вкладываться в акции техногиганта. Врачи наблюдатели не смогли выявить причину такого резкого всплеска шопоголизма, а в Pfizer отказались комментировать побочное действие их прививки.

Тем временем, после начала массовой вакцинации в США, люди начали жаловаться в интернете на странное самочувствие, а тренд «ЧтоСомнойНеТакPfizer» стал главным на этой неделе в Twitter.

«Я будто во сне нахожусь! После вакцинации взял и выбросил свою новенькую PS5 в мусор, а потом пошел в BestBuy и взял Xbox Series X!!! Я в жизни Xbox не пользовался! Что происходит?» — написал пользователь Rick_Dalton.

«Вы замечали, как похорошела Windows в последнее время? Я вот уже отдал свой «макбук» бродяге на улице и купил нормальный ноут на 10-й винде, сейчас вот собираюсь годовую подписку на MS Office оформить. Что-то мне не хорошо», — написал у себя Juan_El_Caballo_Loco.

«Муж потратил все семейные сбережения на акции Microsoft!!! Это почти 400 тысяч долларов!! Когда спросила, зачем он это сделал, он просто сказал «заткнись яблочная дура». Никогда его таким не видела», — пожаловалась Riley_Reid.

Жители маленького городка в штате Пенсильвания сообщили, что местный священник после вакцинации, заменил все иконы в храме на изображения Билла Гейтса и Фила Спенсера.