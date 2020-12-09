 

Додон подписал закон, ограничивающий полномочия Санду. Накануне действие закона было приостановлено Конституционным судом

09.12.2020, 12:31, Новости дня

Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал закон №218 от 3 декабря о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Додона Кармену Стерпу сообщило 8 декабря издание Publika.md.

7 декабря действие этого закона было приостановлено Конституционным судом государства.

Законопроект подали в парламент депутаты от правящей Партии социалистов Молдовы. Избранный президент страны Майя Санду заявила, что этот документ – попытка действующего президента Игоря Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. Она также назвала происходящее “злоупотреблением”.

Publika.md отмечает, что эксперты по конституционному праву указывают – в законодательстве Молдовы не прописана процедура действий президента в случае, если действие закона приостановлено Конституционным судом.

“Такое в нашей стране происходит впервые”, – подчеркнул эксперт Николай Осмокеску.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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