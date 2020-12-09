Журавский: Наблюдается интересная тенденция формирования коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе

09.12.2020, 12:31, Новости дня

Предварительные итоги выборов в местные советы.

Украина оказалась политически чрезвычайно пестрой. Региональные партии на уровне одной или нескольких областей отобрали немало голосов у “Слуги народа”, ОПЗЖ, “Европейской солидарности”, “Батьківщини”, “Голоса”. Это свидетельствует о том, что на выборах в парламент появятся новые проекты с перспективой вхождения в большую политику.

На уровне сельских и поселковых советов до 10 тыс. избирателей 96% победителей – беспартийные.

Возглавили села, поселки, города 49,3% – члены непарламентских партий.

В городах с населением более миллиона украинцев все кандидаты от “Слуги народа” проиграли.

Партия “Голос” на местном уровне оказалась абсолютным аутсайдером.

По сравнению с избирательной кампанией в Верховной Раду – полный провал Зе-команды.

Сейчас наблюдается интересная тенденция при формировании коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора