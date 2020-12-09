Журавский: Наблюдается интересная тенденция формирования коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе
09.12.2020, 12:31, Новости дня
Предварительные итоги выборов в местные советы.
Украина оказалась политически чрезвычайно пестрой. Региональные партии на уровне одной или нескольких областей отобрали немало голосов у “Слуги народа”, ОПЗЖ, “Европейской солидарности”, “Батьківщини”, “Голоса”. Это свидетельствует о том, что на выборах в парламент появятся новые проекты с перспективой вхождения в большую политику.
На уровне сельских и поселковых советов до 10 тыс. избирателей 96% победителей – беспартийные.
Возглавили села, поселки, города 49,3% – члены непарламентских партий.
В городах с населением более миллиона украинцев все кандидаты от “Слуги народа” проиграли.
Партия “Голос” на местном уровне оказалась абсолютным аутсайдером.
По сравнению с избирательной кампанией в Верховной Раду – полный провал Зе-команды.
Сейчас наблюдается интересная тенденция при формировании коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе.
Источник: Віталій Журавський / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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