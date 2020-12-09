 

43-летняя Шакира в микро-шортах с бахромой показала трюки на скейте. Видео

09.12.2020, 12:30, Новости дня

43-летняя колумбийская певица Шакира 8 декабря в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена катающейся на скейте в помещении.

Для съемки певица выбрала красный топ и черные микрошорты с поясом-бахромой. Защиту для локтей и коленей Шакира подобрала в тон топу. 

Певица продемонстрировала на камеру несколько несложных трюков.

“Дрифт”, – подписала она ролик.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Шакира (Шакира Мебарак) – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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