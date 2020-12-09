Умные колонки «подслушали» набор текста на смартфоне

09.12.2020, 12:24, Новости дня

В Кембриджском университете провели исследования, в процессе которых было точно установлено, что, используя вмонтированные в умных колонках микрофоны, можно на удалении определять, какой текст набирает пользователь на своем смартфоне.

Разумеется, для этого нужно находиться поблизости от той самой колонки. Устройство, как оказалось, прекрасно распознает тон звуков, которые возникают при нажатии на клавиши. Через колонку его можно записать, а затем успешно расшифровать.

Таким образом, можно записать текст набранных сообщений, логины и пароли, ПИН-коды – все что угодно. Чехлы не спасают. В разнообразии звуков, издаваемых разными смартфонами, специальная программка также не запутывается.