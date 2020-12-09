 

Компания Lenovo официально представила ноутбук ThinkPad X1 Nano

09.12.2020, 12:24, Новости дня

В новой модели ноутбука ThinkPad X1 Nano, выпущенной под торговой маркой компании Lenovo, установлен экран с диагональю 13 дюймов. Однако само устройство весит чуть более 900 граммов.

Здесь использован процессор Core одиннадцатого поколения, а цена стартует с 1530 американских долларов, утверждает производитель. Кроме того, в ноутбуке обеспечена поддержка сетей 5G. Объем основной памяти составляет 120 Гб (или больше в «старших» версиях).

Кроме того, в ноутбук установлен необычно мощный аккумулятор емкостью 48 Вт.ч, благодаря которому устройство способно работать в автономном режиме до тринадцати с половиной часов. Предусмотрено быстрое зарядное устройство, наполняющее батарею с нуля до 80% всего за один час.



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