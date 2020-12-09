В РФ предложили ужесточить наказание за мелкие взятки

09.12.2020, 12:12, Новости дня

Генпрокурор Игорь Краснов предложил ужесточить наказание для мелких коррупционеров, заменив судебный штраф уголовной ответственностью.

«Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем дает возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы», – цитирует РИА «Новости» Краснова.

Он отметил, что по результатам анализа нужно проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров.

Также Краснов отметил, что следствие надо наделить полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, «не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий», передает ТАСС.

По мнению генпрокурора, следует «предусмотреть также возможность ареста имущества, которое хотя и не было получено в результате преступной деятельности, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать конфискацию имущества коррупционеров. Бастрыкин также назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства – то есть замедляющей социально-экономическое развитие, в целом.