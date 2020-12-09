Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц подписали брачный договор

09.12.2020, 11:56, Разное

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его невеста Никола Пельтц планировали пожениться осенью 2021 года, однако чуть позже решили перенести торжество на 2022 год. Как стало известно теперь благодаря источникам журнала The Sun, молодые люди тем не менее уже подписали брачный договор. Инсайдер добавил, что в Америке такие формальности считаются нормой и никого не удивляют – все родные Николы также заключали брачные договоры перед свадьбой.

Согласно его условиям, в случае развода Бруклин и Никола будут делить только то, что нажили в браке, включая все активы и имущество. Состояние, заработанное их известными родителями, останется неприкосновенным. Напомним, что Дэвид и Виктория владеют 335 миллионами фунтов стерлигов, а на счету отца Николы – Нельсона Пельтца – более одного миллиарда фунтов.

Решение Бруклина и Николы о заключении брачного контракта было абсолютно взаимным. У Бекхэма-младшего уже был опыт общения с девушками, которые хотели прославиться за счет его семьи, поэтому в Николе он особенно ценит то, что она любит его как человека. И, конечно, ей не нужны его деньги – у нее своя успешная карьера. Тут нет никаких сложностей. По сути, в случае маловероятного разрыва обе стороны выйдут из брака с тем, что в него вложили. Это включает активы и недвижимость. Деньги не будут переходить из рук в руки, – добавляет инсайдер.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

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