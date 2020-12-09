Мнение: Новый французский атомный авианосец

09.12.2020, 11:54, Разное

Проект французского атомного авианосца, который будет строить Франция.

Макрон посетил предприятие Framatome из Ле-Крезо, где ему показали макет будущего авианосца, после чего он объявил, что такой авианосец будет построен, а Framatome примет участие в его создании.

Построить такой авианосец предполагается к 2038-му году, чтобы заменить авианосец "Шарль де Голль", который к 2035-2038 году планируется выводить из состава флота.

Начало постройки намечено на 2025-й год, а выход на ходовые испытания аж в 2036-м. По сравнению с Китаем, темпы строительства заявлены совершенно черепашьи. Пока что государство выделит 1,2 млрд. долларов на начало работ, но общая сумма постройки по предварительным оценкам перевалит за 6 млрд. долларов. Точная сумма постройки пока неизвестна.

Из заявленных https://news.usni.org/2020/12/08/president-macron-announces-start-of-new-french-nuclear-aircraft-carrier-program предварительных ТТХ – 75 000 тонн водоизмещения, длина около 300 метров, ширина около 80 метров, максимальная скорость до 27 узлов, энергетическая установка мощностью до 110 мегаватт, два лифта-подъемника до 40 тонн, 3 электромагнитные катапульты,

Экипаж общей численностью до 2000 человек + до 650 пилотов, обслуги самолетов, операторов БПЛА и т.п.).

Вооружение – зенитные ракеты Aster, зенитные артиллерийские системы CIWS (аналог "Фаланкс")

Авиагруппа – 32 самолета, 2-3 самолета РЭБ E-2D и пока еще обсуждаемое кол-во ударных и разведывательных БПЛА,

Само собой, стоит учитывать, что создание нового авианосца потребует создания и новых кораблей экскорта и снабжения к тому же периоду.



Концепт авианосца.



Концепт новой 40мм артиллерийской системы https://www.navalnews.com/naval-news/2020/10/rapidfire-thales-and-nexter-to-equip-french-navy-ships-with-new-ciws-system/, которую предполагается устанавливать на авианосец.