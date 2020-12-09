Володин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

09.12.2020, 11:50, Разное

Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в нашей стране чевствуют Героев Российской Федерации и Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, говорится в поздравлении. Своими подвигами они прославили нашу страну, подчеркнул спикер.

“Поздравляю всех, кто проявил беспримерную отвагу и мужество, защищая Отечество, спасая людей ценой своего здоровья и собственной жизни. Герои – патриоты, гордость России, пример для всех нас”, – отметил Володин.

Председатель нижней палаты пожелал Героям Отечества здоровья, успехов и всего самого доброго.

Праздник День Героев Отечества был учрежден 12 лет назад. Госдума в начале 2007 года приняла закон о памятной дате. Это будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, говорилось в пояснительной записке к документу.

Среди депутатов нижней палаты 13 человек имеют звания Героя СССР, Российской Федерации, а также Героя Труда РФ. Среди них – Артур Чилингаров, Максим Сураев, Владимир Шаманов, Валентина Терешкова и другие.