Ученые выяснили, почему при COVID-19 пациенты теряют обоняние

09.12.2020, 11:48, Разное

Среди самых распространенных симптомов COVID-19 исследователи называют не только повышенную температуру тела, головные боли, усталость и судороги, но и потерю обоняния. Эксперты, основываясь на результатах различных исследований, предположили, с чем это может быть связано.

С начала пандемии исследователи фиксируют все проблемы, которые возникают у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. По словам сотрудника больницы им. Джованни Панико, SARS-CoV-2 может попадать в мозг человека через обонятельную луковицу, которая ответственна за восприятие запаха. Вирус после этого достигает ствола головного мозга, убивая на своем пути нейроны. Ученые предполагают, что именно по этой причине ухудшается самочувствие людей, которые утратили обоняние. Запахи и вкусы люди начинали ощущать через некоторое время, а некоторые – только частично.

Немецкие специалисты провели эксперимент, который также подтвердил факт, что SARS-CoV-2 проникает в организм через носоглотку. Ученые взяли на анализы образцы слизи и нескольких областей мозга у людей, которые были на искусственной вентиляции легких и умерли от коронавируса. Во время того, как эти пациенты болели, они жаловались на головную боль, спутанное сознание и изменения в поведении. В результате, самая большая концентрация РНК вируса и спайк-белка была в носоглоточной слизи. Ученые считают, что это как «врата» COVID-19 в мозг, поэтому из носоглотки инфекция может распространяться по обонятельным нервам.