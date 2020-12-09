Ольга Орлова объяснила, почему не живет в доме возлюбленного

09.12.2020, 11:48, Разное

Известная певица и ведущая Ольга Орлова объяснила, почему не переезжает в дом к своему возлюбленному. Отношения с таинственным избранником знаменитость строит уже около года.

Фанаты узнали, что Ольга Орлова встречается с 53-летним бизнесменом. Недавно певица призналась, что живет вместе с возлюбленным в своем доме. У предпринимателя есть квартира в Москве, но ведущая «Дома-2» не торопится переезжать туда. Поклонники спросили, почему Орлова не хочет покидать собственный дом.

Знаменитость напомнила, что в ее особняке живут несколько собак. В квартире им будет явно тесно, к тому же животные нуждаются в постоянном выгуле на улице. Если Орлова переедет, то с каждой собакой придется гулять по отдельности. У ведущей и бизнесмена нет свободного времени на это.

Экс-солистка группы «Блестящие» всегда славилась любовью к животным. Она постоянно помогает приютам, публикует в социальных сетях различные посты, связанные с этой темой. Почти всех своих собак Орлова подобрала с улицы. Недавно один из питомцев ведущей умер. Собаку по кличке Шена знаменитость подобрала на улице, когда у животного была огромная опухоль. Животному удалось продлить жизнь на год.