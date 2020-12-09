 

Актриса Ирина Пегова пожаловалась на трудности похудения

09.12.2020, 11:48, Разное

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Пегова пожаловалась на трудности похудения. В социальной сети Instagram знаменитость обнародовала фотографию с пирожным в руках.
Сейчас Ирина Пегова принимает участие в проекте «Ледниковый период». Она имеет довольно нестандартные формы для фигуристки. После получения низких оценок за технику актриса решила, что будет худеть. Для себя она составила диету, которая предполагает отказ от ночных перекусов и употребления вредных продуктов.

Пегова обратилась к поклонникам и спросила, как можно удержаться от еды на ночь. Актрисе очень сложно не подходить вечером к холодильнику. Пегова предположила, что нет мотивации или же отсутствует сила воли. В целом знаменитость не понимает, почему должна отказывать себе в чем-то. Вчера она смогла устоять, поэтому прошла мимо холодильника. Пегова призналась, что главное выключить телефон и быстрее заснуть.

В комментариях к посту фанаты начали делиться своими историями, чтобы поддержать актрису. По мнению некоторых, если есть желание, то нужно устраивать себе перекус. Некоторые призвали Пегову не покупать сладости. Нашлись и те, кто назвал артистку очень сильной, поскольку у нее получилось устоять перед соблазном.



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