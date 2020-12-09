Мнение: Неприятный секрет западных зарплат

09.12.2020, 11:42, Разное

Японец рассказывает о своей жизни и работе в России. Если вкратце — практически всё то же самое, что и у него дома. Что-то немного лучше, что-то немного хуже, а торговые центры и вовсе неотличимы от японских, можно даже покупать привычную одежду из «Юникло», совсем как в Токио:

https://rb.ru/story/karera-v-rossii-glazami-yaponca/

Каких-то особенных причин жить именно в России у японца нет, из чего можно сделать вывод, что ему просто у нас нравится, и что российской зарплаты ему вполне хватает на жизнь.

Полагаю, японец зарабатывает у нас больше среднего, однако это известный феномен. Переехав в Канаду или США, эмигранты вначале обычно хвастаются своими заработками на новом месте, а потом тихо признают, что если бы так же пахали и в России, то и в России зарабатывали бы очень прилично.

Некоторые скажут сейчас: знаем мы таких японцев, платят ему наверняка за связи, а не за профессиональные навыки.

Возможно. Я свечку над его трудовой не держал, никакой дополнительной информации у меня нет. Однако вот история француза, закончившего технический вуз в России, и открывшего у нас свою фирму:

https://rb.ru/story/karera-v-rossii-glazami-francuza/

Мне всегда хотелось попробовать себя в предпринимательстве. Год назад я вместе с другом и коллегой Эриком Бриссе открыл собственную компанию «Sigfox Россия» — мы предоставляем услуги в области IoT. Я вице-президент по технологиям, отвечаю за весь технический блок, а также ищу новые технологии и предложения по миру, внедряю их и обучаю рынок ими пользоваться. Эрик – президент и помимо стратегии отвечает за инвестиции и коммерческую составляющую.

Создать компанию в России намного проще и быстрее, чем в Европе: при желании это можно сделать за три дня. В Европе, где у нас тоже есть филиал, на оформление может уйти от трех до девяти месяцев – несмотря на то, что у меня есть европейское гражданство. Это связано с разными этапами проверок.

…

У нас в коллективе равное соотношение мужчин и женщин – всего около 20 человек. Для меня и Эрика команда – главный актив. Для ее построения мы используем разные инструменты из разных областей: stand up из IT, lean office из производства, emotional intellect из психологии.

Не люблю контролировать работу каждого сотрудника, предпочитаю давать больше свободы. Но я отметил, что если какая-то задача не решена в срок, в России часто начинают искать виноватых; во Франции такого нет.

Последний абзац доказывает, что француз действительно много работал с нашими людьми. Вечный поиск виноватых — настоящий бич российского менталитета, способный испортить любое перспективное начинание. Вместо того, чтобы сосредоточенно решать возникшую проблему или беспечно игнорировать её, добрая половина россиян немедленно начинает оглядываться вокруг в поисках персоны, на которую можно было бы возложить ответственность за неудачу.

Кроме шуток, я считаю разумным ввести в школах обязательные уроки по Доте: только для того, чтобы показать детям, как надёжно дизморалящие нытики убивают командную работу.

Простите, я отвлёкся на больную тему. Француз, как видите, также нашёл себе в России неплохой доход, причём из его рассказа ясно, что зарабатывать аналогичные деньги во Франции ему было бы непросто.

Ещё одна история, от британца. У него были семейные причины переехать в Россию, однако он пишет прямо, что стоимость часа работы преподавателя у нас и в Британии одна и та же:

https://rb.ru/story/karera-i-zhizn-v-rossii-glazami-britanca/

В языковой школе я мало общался с коллегами и особо не был «частью коллектива». Процесс трудоустройства в России и Британии мне сравнивать сложно, так как на Родине я работал совсем мало. Но стоимость часа в Лондоне и Петербурге примерно одинаковая.

Сложно ли устроиться на работу в России? На услуги носителей языка большой спрос. Но есть школы, которые берут на работу кого угодно. Сейчас я работаю как частный преподаватель. Могу сказать, что это сложнее, чем устроиться в наем. Мне непросто было оформиться как индивидуальный предприниматель: мы все делали вместе с женой.

Как видим, перебравшись в Россию, выходец из условного Запада сохраняет примерно тот же уровень жизни, что и до переезда. Оно и логично: если бы было иначе, удалёнщиков на Западе не было бы, так как все удалённые места заняли бы тогда готовые довольствоваться малым индийцы с нигерийцами.

Из этого следует неприятный вывод: чтобы получать французские, японские или британские зарплаты вовсе не обязательно эмигрировать на благословенный Запад. Вполне достаточно жить в России, но работать при этом с той же ответственностью и самоотдачей, как и живущие у нас экспаты из других стран.

PS. Кстати, о разнице менталитетов. Британец пишет, что поссорился с женой, когда она заняла на парковке чужое место, а он не стал защищать её от охранника парковки. Как полагаете, кто тут прав?

…Около университета есть стоянка с закрепленными местами. Моя жена оставила там машину на чужом месте. Человек вышел и стал ругаться. Я посчитал, что супруга не права: это же не её место, понятно, что может приехать хозяин и спросить. А она очень обиделась, потому что в этой ситуации я не защитил её и не встал на её сторону.