 

“Малышка сейчас полностью на мне”. Tarabarova рассказала о трудностях материнства, пообещав навести порядок в жизни

09.12.2020, 11:36, Новости дня

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) в интервью, которое 9 декабря опубликовано на сайте издания “Телеграф”, рассказала, что, став в сентябре дважды мамой, забыла о сне и отдыхе.

“Бутерброды и тосты с сыром, чай с сахаром заменили правильное питание. Но обещаю, что после Нового года я наведу порядок в своей жизни”, – призналась артистка.

По словам певицы, ей сложно совмещать карьеру и материнство.

“Но простых способов тут нет и каждый находит свой баланс. Мне проще – у меня нестандартная карьера, сцена – это место, без которого я не смогу жить.  Мне повезло с мужем – он понимает это, а вдвоем легче преодолеть любые сложности”, – сообщила она.

Tarabarova призналась, что не может оставить двухмесячную дочь Марию на длительное время.

“Малышка сейчас полностью на мне – интервалы кормления не позволяют оставить ее больше чем на два часа, так что она ездит с нами”, – сообщила Tarabarova.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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