Мнение: Если без негров никак

09.12.2020, 11:26, Разное



Трое игроков Краснодара не встали на колено перед матчем с Челси. Мартынович, Рамирес и Смольников. Остальные все стоят, как идиоты.

Итак, все футбольные российские клубы самым постыдным образом обломились в европейских кубках, одержали ровно 1 (одну!) победу на четырех за 6 туров (то есть 1 из 24) – молодцы, чо. И всего 1 клуб из России проследует в весеннюю часть – в утешительную Лигу Европы, поскольку занял в своей группе ЛЧ 3 место (из 4 участников). Все остальные российские клубы заняли в своих группах 4-е, последние места, в том числе и ЦСКА в Лиге Европы.

А счастливчик, которому поют дифирамбы – это ФК “Краснодар”. Устоял, так держать, “защитил честь российского футбола”. Даже в последнем матче умудрился, умничка какой, не проиграть “Челси” Абрамовича. А я вот думаю – полно, а разве “Краснодар” – это российский футбол? Понимаю, что жутко старомоден, но ничего не могу с собой поделать. Вопрос простой: а что, собственно, в “Краснодаре” российского?

Вот его состав на игру с “Челси” в последнем туре группового турнира Лиги Чемпионов.

Нападение: Классон – Берг – Вандерсон

Полузащита: Вильена – Кабелла – Олсон

Защита: Рамирес – Кайо – Мартынович – Смольников

Вратарь: Городов.

Итого: из 11 игроков на поле только двое из России. Ну и с чего это российский клуб? Потому что у него собственник из России? Тогда давайте и Челси считать российским – почему нет? Абрамович – он ведь тоже “наш”, как и Галицкий.

В общем, забавно, конечно, получилось. Из пятерки лучших российских клубов в “европейскую весну” сумел пробиться тот, у которого в составе почти вовсе не было русских игроков. Игрок из России – зло, он тянет команду на дно. Не ставьте в состав россиян – и у вас будут шансы хотя бы приподняться с последнего места!

А вы говорите – негры. Давно пора отменить лимит и разрешать брать в российские клубы сколько угодно иностранцев. Тогда, вне всякого сомнения, российский футбол моментально полностью “почернеет” (потому что негры, особенно из Африки, бегают быстрее и стоят дешево) – и у нас пойдет, наконец, возрождение русского футбола и даже, чем черт не шутит, успехи в еврокубках.

Даже пример такой есть – правда, из баскетбола. В 90-е годы у баскетбольного ЦСКА появились богатые покровители, и они решили устроить полную доминацию “русского баскетбола” в Европе. Что сделали? Выгнали из клуба всех – полностью, подчистую! – ВСЕХ русских и вообще белых игроков, тренерами стали брать югославов, а набрали туда прыгучих негров из Америки. И что же – дело пошло! ЦСКА стал самым сильным клубом Европы, несколько лет подряд выходил в “Турнир Четырех”, громил баскетбольные Реал и Барселону, стал даже “законодателем баскетбольных мод” на какое-то время.

Правда, в России он оставался абсолютно непопулярен, а за его успехами никто не следил. Когда деньги кончились, негров распродали, и российский баскетбол опустился обратно на дно.

На мой взгляд, негров не надо. Это, говоря по-шахматному, читерство. Все уже поняли, что без негров в спорте в принципе никуда – но именно в этом и состоит вызов. С неграми всякий сможет – а ты попробуй без негров, одними русаками. Если это в принципе невозможно (что вероятно) – может, тогда и ну это все нафиг?