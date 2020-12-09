В СПЧ рассказали о вопиющих случаях нарушения прав россиян за рубежом

09.12.2020, 11:18, Новости дня

«Санкции, которые должны были системно давить на Россию, результатов не принесли. Поэтому на Западе давят не на страну в целом, а на ее граждан за рубежом», – рассказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. В День защиты прав человека он упомянул несколько явных проявлений дискриминации россиян и отечественных СМИ на Западе.

«Защитой прав человека в РФ занимаются несколько инстанций. Во-первых, это Международный комитет защиты прав человека. Для этой организации самой серьезной проблемой является дискриминация наших соотечественников за рубежом. Существует множество случаев, когда права российских граждан были вопиющим образом нарушены», – отметил Кирилл Вышинский, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исполнительный директор МИА «Россия сегодня».

В числе таких случаев Вышинский упомянул историю задержания властями США Богданы Осиповой за якобы попытку похищения собственных детей, суд над Александром Винником во Франции по обвинению в киберпреступлениях.

«Существует также системная дискриминация русских граждан, например, в Прибалтике или на Украине. Вспомним о перекрытии Северо-Крымского канала в 2014 году, из-за которого к сегодняшнему дню на полуострове возникла критическая нехватка воды. Кроме того, на Украине происходит существенное сокращение сферы русского языка в культурном и образовательном пространстве, притом, что там больше половины населения говорит по-русски», – напомнил собеседник.

«Таким образом, опыт последних лет показывает: введение санкций, которые должны были системно давить на Россию, никаких результатов не принесли. Именно поэтому на Западе начинают давить не на страну в целом, а на ее граждан за рубежом», – считает Вышинский.

Собеседник отметил и другую инстанцию, которая защищает права российских граждан – постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов. «В сфере ведения комиссии вопиющие случаи цензуры, с которой мы столкнулись на площадке YouTube. Мы видели, как без предупреждения уничтожались аккаунты российских СМИ, работающих в абсолютно легальном поле, к которым не было претензий со стороны правоохранительных органов», – напомнил он.

По словам Вышинского, сегодня РФ «столкнулась с удивительным явлением: в русскоязычном информационном пространстве, которое заполняется русскоязычным контентом для русскоязычной аудитории, правила формируются теми людьми, которые находятся далеко за океаном и вряд ли вообще владеют русским языком».

В связи с пандемией коронавируса появились новые вызовы, связанные, например, с вопросами трудовых отношений, добавил собеседник. «Многие люди столкнулись с нарушением их прав. СПЧ оперативно и адекватно отреагировал на эту ситуацию – была организована горячая линия, на которой юристы и правозащитники консультировали людей в этих непростых условиях. Это был большой и важный кусок работы – как разъяснительной, так и консультационной. Кроме этого, мы обращались в московскую мэрию для создания льготной парковки для врачей, и она была сделана», – рассказал Вышинский.

В четверг, 10 декабря, во всем мире отмечается Международный день прав человека. Он установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН спустя 2 года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.