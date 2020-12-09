 

Мишустин не исключил «взрывного спроса» на российские вакцины от коронавируса

09.12.2020, 11:18, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.

«Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», – сказал премьер на форуме «Сделано в РФ – 2020», передает ТАСС.

Мишустин также уточнил, что объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Он также напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Для этого был скорректирован нацпроект «Международная кооперация и экспорт» – теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса. 



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