Мнение: Эффект шимми

09.12.2020, 11:04, Разное

После странных заявлений медицинских чиновников о запрете на употребление алкоголя перед и после вакцинации в течение 42 дней, а затем и вообще был назван двухмесячный срок воздержания выступил директор центра Гамалеи. Прямо скажем, ясности его заявление не добавило: "…Алкоголь после вакцинации от коронавируса не запрещен. Однако воздержаться от его употребления на несколько дней после прививки все-таки стоит, объяснил URA.RU директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для „Спутника V“, но и для любой другой вакцины», — говорит Гинцбург…"

Хаотичные и бесструктурные заявления чиновников разного уровня лучше всего характеризуют состояние, которое в просторечье именуется бардаком. И дело уже даже не в том, можно или нет (и в течение какого срока) принимать алкоголь – это частности. Вопрос глубже – единая политика государства распадается на частности, слабо стыкующиеся между собой. Система управления хаотизируется и осциллирует. Практически каждый из нас сталкивался либо сам, либо видел картину, когда велосипед или мотоцикл вдруг перестает ехать по прямой и начинает рыскать влево-вправо. Так называемый эффект "шимми". Иногда удается обуздать выходящую из-под контроля двухколесную машину, но чаще всего все заканчивается весьма предсказуемо – она падает. Управлять вышедшим из-под контроля транспортным средством становится невозможным. Физически эффект шимми объясняется просто – колесо получает боковое ускорение, которое попадает на незначительный и некритичный в обычных условиях дефект (небольшое отклонение в центровке). Затем включается положительная обратная связь, которая очень быстро доводит колебания до критического уровня, после которого управление становится невозможным.

Хаос и бардак в российской управленческой системе во многом похож на такой эффект. Череда кризисов послужила аналогом бокового ускорения, а дефекты в самой управленческой системе, которые в "обычной" ситуации можно было бы характеризовать лишь как структурные перекосы, стали точкой демонтажа. Именно его мы сейчас и наблюдаем. Происходит крайне характерный набор процессов и событий, предшествующих катастрофе – идет резкий рост суверенизации подсистем и нарастают осциллирующие процессы. Суверенизация происходит и по вертикали, и по горизонтали. Сбежавший в бункер президент разбалансировал окончательно всю систему управления, которая им же самим была выстроена как строго вертикальная конструкция, практически не имеющая горизонтальных структур устойчивости. Регионы теперь принимают решения кто во что горазд, разные ведомства точно так же занимаются решением своих внутренних задач, слабо согласовывая это со "смежниками". Процесс распада опускается ниже – теперь уже внутри одного ведомства руководители разных подструктур делают практически взаимоисключающие сообщения и заявления.

Эффект шимми – катастрофический процесс по своему характеру. Он необратим. Есть небольшой период, когда управляемость пляшущим колесом еще можно вернуть, но этот период конечен и непродолжителен. Когда критическая точка пройдена, единственный сценарий – падение мотоцикла. И даже Валентино Росси с его опытом и профессионализмом сделать уже ничего не сможет. А наша шпана – точно не Валентино Росси.