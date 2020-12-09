Мнение: Россия предлагает курдам передать Айн-Исса Асаду

09.12.2020, 11:00, Разное

Сообщается, что РФ предложила сирийским курдам передать город Айн-Исса сирийской армии, чтобы по курдам снова не проехался каток турецкой военной операции.

Россия попросила сирийские демократические силы (SDF) передать контроль над городом Айн-Исса сирийской армии, чтобы предотвратить возможную операцию Турции в этом районе. На прошлой неделе усилились напряженность и конфликт между группировками SDF и турецкими боевиками на линии соприкосновения в безопасной зоне на северо-востоке Сирии.

В этом районе всегда происходили спорадические конфликты, но конфликты прошлой недели были необычными, и SDF отразили несколько ограниченных операций поддерживаемых Турцией сил, что привело к значительным потерям среди боевиков. Большинство конфликтов происходило вблизи районов Айн-Исса и Тал-Темер. Интенсивность бомбардировок и конфликтов настолько высока, что беженцы из лагеря Айн-Исса эвакуируются. За последние два дня из-за конфликтов на севере Тал-Темера, недалеко от деревни Тал-Абу-Расин и Баб-эль-Хайра между силами группировки SDF и турецкими боевиками один турецкий военнослужащий убит и несколько боевиков ранены.

На прошлой неделе несколько поддерживаемых Турцией боевиков, которые намеревались проникнуть на север от Айн-Иссы, были убиты и ранены. Российский военный конвой прибыл в город Айн-Исса и встретился с командованием группировки SDF. Согласно последним сообщениям, чтобы предотвратить возможную операцию Турции в районе Айн-Иссы, Россия попросила SDF передать контроль над этим районом совместным российско-сирийским силам. В случае соглашения SDF Россия установит два наблюдательных поста возле Айн-Исса. Во время предыдущей операции Турции в этом районе турецкие войска продвинулись до Тал-Темера, но когда российские и сирийские войска прибыли и установили наблюдательные посты в районе Тал-Темера, продвижение Турции остановилось.

Примечательно, что турецкая армия начала операцию «Весна мира» 9 октября 2019 г. к востоку от Евфрата против группировки SDF. Операция получила разрешение США, они отступили и оставили курдов в одиночестве против Турции. В конце концов группировки SDF приняли поддержку России и Сирии и заняли позицию на линиях соприкосновения между Рас-аль-Айном и Таль-Абьядом, в результате чего операция была остановлена ​​и образовалась безопасная зона.

https://english.iswnews.com/16564/tension-increases-in-northeast-of-syria-turkey-might-operate-against-kurds-again/ – цинк

С учетом окончания военной операции в Карабахе, Турция сейчас будет активно искать повод для следующей военной операции на своем стратегическом периметре и курды тут конечно являются одним из наиболее удобных вариантов – на выбор есть район Айн-Исса или же базы РПК в Кандиле и Синджаре на территории Ирака. Айн-Исса интересен для турков тем, что позволяет взять под контроль трассу М-4, а вместе с ней и логистическую сеть северной Рожавы. Если курды уступят, то к северу от Айн-Исса будут развернуты российские военные, а в самом городе будут размещены дополнительные силы САА, чтобы пресечь поползновения "друга Реджепа" в этом направлении. Пока что есть сообщения, что в ходе идущих с курдами консультаций, обсуждалось http://www.peyamakurd.info/D%C3%BCnya/dsg-rusya-ve-suriye-kritik-boelge-icin-anlasti-iddiasi создание трех наблюдательных пунктов к северу от Айн-Исса.