«Я боролась за нее 25 лет»: Алена Яковлева провела в последний путь мать

09.12.2020, 10:54, Разное

В своем микроблоге Instagram Алена Яковлева, которая редко радует подписчиков публикациями, пояснила печальную новость. Звезда «Женского доктора» призналась, что несколько дней назад похоронила мать Киру Яковлеву.

Будущая знаменитость появилась на свет уже после развода матери с народным артистом СССР Юрием Яковлевым. Со своим отцом актриса практически не поддерживала связь. В своем посте Алена Яковлева заявила, что считает себя счастливым человеком, так как на протяжении почти 60 лет у нее была мама. Их отношения были полны противоречий, часто не сходились взгляды на различные вопросы, но, по словам актрисы, Кира Яковлева была необыкновенным человеком. В переводе с греческого ее имя означает «госпожа», поэтому «даже родственники перед ней стояли навытяжку, а противоположный пол падал ниц». Дочь восхищалась чувством собственного достоинства, вкусом и красотой родительницы.

Алена Яковлева думает, что из-за завышенных требований, которые покойная мать предъявляла к себе и окружающим, она не всегда была счастлива. Однако в последнее время Киру Яковлеву можно было сравнить с «нежным, трепетным и любящим ребенком». Актриса боролась за жизнь родного человека более 25 лет. При этом, уходила родительница очень тяжело, но «с желанием быть стопроцентной женщиной». Артистка поблагодарила родных и коллег, которые помогают ей справиться с тяжелой утратой. Свои соболезнования выразили также поклонники Алены Яковлевой.