 

Ученые: Тщательный уход за ротовой полостью снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

09.12.2020, 10:54, Разное

Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета доказали влияние бактерий, вызывающих заболевания пародонта, на дисфункцию скелетных мышц. Исследователи подчеркнули важность тщательного ухода за зубами и ротовой полостью.
Ученые отмечают, болезни пародонта способны вызвать метаболический синдром, при котором нарушается обмен веществ и повышается вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также сахарного диабета второго типа. В ходе исследования специалисты изучали кровь пациентов с метаболическим синдромом и установили взаимосвязь между антителами и повышенной инсулинорезистентностью. Это свидетельствует об инфицировании пациентов бактериями Porphyromonas gingivalis и развитии иммунного ответа, при котором вырабатываются антитела против микробов. Также исследователи провели эксперимент на мышах. Животных кормили продуктами, содержащими жиры в больших количествах, и заразили бактериями Porphyromonas gingivalis. Специалисты обнаружили у группы инфицированных грызунов повышенную инсулинорезистентность и снижение захвата глюкозы скелетными мышцами. Кроме того, у мышей были замечены значительные изменения кишечного микробиома, что, по мнению экспертов, и повлекло снижение чувствительности к инсулину.

Ученые подчеркивают, благодаря исследованию удалось установить механизм взаимосвязи между бактериями Porphyromonas gingivalis, метаболическим синдромом и метаболической дисфункцией в скелетных мышцах, пишет “Ридус”.



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