 

Леонид Барац винит себя в разводе с первой супругой Анной Касаткиной

09.12.2020, 10:54, Разное

Актер Леонид Барац достаточно редко дает интервью и не любит разговаривать о личной жизни. Недавно он признался Дмитрию Гордону, что до сих пор винит себя в разводе с первой супругой Анной Касаткиной.
49-летний артист не скрывает, что брак распался из-за его измены. С первой женой он познакомился еще во время учебы в ВУЗе. Влюбленные связали себя узами брака в 1991 году, а вскоре Анна Касаткина подарила юмористу двух дочерей. Но пять лет назад супруги объявили о том, что расстаются. По словам Леонида Бараца, развод он пережил очень тяжело, так как понимал, что это произошло из-за него. Актер до сих пор испытывает к экс-супруге нежные чувства, но не платонические, а дружеские.

Когда звезда «День радио» признался, что его курортный роман с Анной Моисеевой начался, когда они оба были не свободны. Отношения на стороне переросли в нечто большее, и пара поняла, что не может жить друг без друга. Несколько лет назад они официально оформили отношения, а в октябре жена родила сына Марка. Но, на момент этого радостного события родители новорожденного уже были в разводе. По словам Леонида Бараца, они осознали, что больше не могут жить вместе. Актер надеется, что их решение никак не повлияет на его отношения с сыном.

Этот год принес артисту еще одно тяжелое испытание. Его семья очень близко дружила с покойным Михаилом Жванецким. Отец Леонида Бараца тесно общался с юмористом последние 20 лет, поэтому знаменитость теперь переживает за родного человека.



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