 

В этом году не будут вручать премию за худшее описание секса. Организаторы считают, что в 2020-м и так было слишком много плохого

09.12.2020, 10:42, Новости дня

В этом году организаторы премии за худшее описание секса в литературе (Bad Sex in Fiction Award) решили не вручать награду, так как в 2020 году и без этого произошло слишком много плохих вещей. Об этом говорится на сайте премии.

Вместе с тем учредители премии отметили, что отмена награждения в этом году не дает права авторам на написание плохих текстов о сексе

“Поскольку правила изоляции приводят к появлению все видов новых сексуальных практик, судьи ожидают, что в следующем году будет много заявок. Напоминаем авторам, что киберсекс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды. Сцены, происходящие в полях, парках или задних дворах, или в помещении с открытыми окнами и присутствующими менее шести человек, также не будут освобождены от изучения”, – отметил один из судей премии.

Премия Bad Sex Award журнала Literary Review вручается с 1993 года. Ее присуждали в разные годы Стивену Кингу, Морисси и Тони Блэру. В 2019 году победили француз Дидье Декуен, лауреат Гонкуровской премии 1977 года, и британец Джон Харви. Декуен в своем тексте сравнил мужские половые органы с “обезьянкой, скручивающей лапки”. Харви в своем романе писал, что герои “сжали друг друга так, будто эти бурные объятия могли сплавить их в одно целое”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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