Бастрыкин рассказал о докладах Путину о борьбе с коррупцией

09.12.2020, 10:24, Новости дня

Президента РФ Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства», – сказал Бастрыкин, передает РИА «Новости».

Ранее Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать конфискацию имущества коррупционеров. Бастрыкин также назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства – то есть замедляющей социально-экономическое развитие, в целом.

9 декабря, в мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.