 

Россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком

09.12.2020, 10:24, Новости дня

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей, сообщили в Ростуризме.

В ведомстве сообщили, что «в рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж)», передает ТАСС.

«В программе приняло участие около 300 тыс. человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей», – отмечается в сообщении.

Экономики регионов получили за счет программы туристического кэшбэка около 13 млрд рублей.

Ранее были названы самые популярные направления для туров с кэшбеком.



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