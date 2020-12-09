Исследователь аномальных явлений своими глазами увидел йети

09.12.2020, 10:14, Разное

Исследователь аномальных явлений Энди МакГрат из Великобритании обычно изучает феномен загадочных больших кошек или оборотней, но он не верил, что в его стране живут йети. Пока своими глазами не встретил это существо.

Ещё в 2012 году неназванный британский любитель пробежек на свежем воздухе увидел толстое и покрытое коричневым мехом существо, которое приблизилось к нему, прежде чем убежать снова в лес. Это произошло всего в 25 милях от Лондона (Великобритания), в лесистой местности Бокс-Хилл, графство Суррей.

Согласно описанию очевидца, существо напоминало гибрид обезьяны с человеком и было чрезвычайно мускулистым. А некоторое время спустя очевидец поделился данной историей с местным исследователем аномальных явлений Энди МакГратом.

По словам МакГрата, раньше он считаю идею о существовании йети на территории Великобритании совершенно абсурдной, но он изменил свое мнение, когда своими глазами увидел существо, напугавшее любителя пробежек.

Энди МакГрат рассказал, что после общения с очевидцем он приехал на то самое место, где бегун видел лохматое существо и там все как следует осмотрел. Поначалу он не заметил ничего странного, но в какой-то момент услышал как нечто сильно стучит по стволу дерева. Шум был громким и при этом доносился издалека и словно сразу с нескольких сторон.

Потом шум замолчал, но через 25 минут раздался снова, и теперь он был уже куда ближе. Потом МакГрат услышал звуки тяжелый шагов, словно нечто шло в зарослях, спускаясь с пологого холма.

Когда существо оказалось совсем близко, он услышал его тяжелое дыхание и у него возникло ощущение, что за ним наблюдают. Сам он при этом все еще не мог ничего рассмотреть, хотя было еще не темно.

"Затем я повернулся и тут же обернулся через правое плечо. И там, примерно в 10 метрах от меня, с правой стороны и чуть выше по ступеням, стояло нечто, что я искренне считаю чем-то вроде человекоподобной обезьяны", – рассказывает МакГрат.

Увиденное им существо было с ног до головы покрыто коричневато-серым мехом, а лицо было похоже на человеческое, но с плоским носом и очень крупной челюсть. Верхушка головы была куполообразно вытянута кверху.

"Существо стояло на двух ногах, но словно свисало вперед, а его руки были очень длинные, но пропорциональные телу".

"Животное было очень плотного телосложения. Я рассмотрел крепкие мускулы и это даже напугало! Я не уверен какого оно было роста, не менее 2 метров, но может и больше".

"Оно стояло и смотрело на меня около 30 секунд, прежде чем развернулось и ушло, но даже уходя оно посматривало в мою сторону. Потом я ощутил сильный несвежий запах, какой обычно бывает от сельскохозяйственных животных. Это запах сохранился надолго".

Сейчас Энди МакГрат твердо уверен в том, что британские йети существуют и по его словам это полностью меняет правила восприятия мира и фауны.