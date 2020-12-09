 

В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития ситуации с коронавирусом в России

09.12.2020, 10:02, Разное

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России сегодня зависит, прежде всего, от граждан. Для ее улучшения россиянам необходимо соблюдать все меры безопасности, сообщает “Москва 24”.

По словам специалиста, жителям следует не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, не посещать массовые мероприятия в новогодние праздники, соблюдать гигиену и социальную дистанцию. В таком случае обстановка стабилизируется. При нарушении этих правил возможен плохой сценарий, в рамках которого произойдет “откат к прежним значениям”, передает телеканал “360”.



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