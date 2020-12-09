Минувшая ночь установила температурный рекорд в Москве

09.12.2020, 10:02, Разное

Синоптик центра погоды “Фобос” Елена Волосюк сообщила, что ночь с 8 на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -12 градусов Цельсия.

Рекорд был зафиксирован к концу темного времени суток – в 7:00 утра. Специалисты прогнозируют, что в среду днем в столице будет до -6 градусов мороза. Небо будет практически чистым, а на дорогах сохранится гололедица, сообщает телеканал “360”.