Минувшая ночь установила температурный рекорд в Москве

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09.12.2020, 10:02, Разное

Синоптик центра погоды “Фобос” Елена Волосюк сообщила, что ночь с 8 на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -12 градусов Цельсия.

Рекорд был зафиксирован к концу темного времени суток – в 7:00 утра. Специалисты прогнозируют, что в среду днем в столице будет до -6 градусов мороза. Небо будет практически чистым, а на дорогах сохранится гололедица, сообщает телеканал “360”.



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