Биолог оценила влияние алкоголя на эффективность вакцины от коронавируса

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09.12.2020, 10:00, Разное

Биолог Анча Баранова оценила влияние алкоголя на эффективность вакцины, разработанной против коронавируса. Употребление подобных напитков существенно подавляет иммунитет.
По словам эксперта, алкоголь представляет собой иммуносупрессор. В связи с этим во время вакцинации его употреблять недопустимо. Бывают случаи, что в течение нескольких месяцев люди отказываются от спиртного, а потом на праздники пьют слишком много. Такое поведение является крайне неправильным. В то же время ничего страшного не произойдет, если не выходить за рамки стандартного социального распития.

Анча Баранова напомнила, что существуют нормы ВОЗ, где содержится информация о низком риске для здоровья при употреблении в день дозы десяти граммов спирта в чистом виде. Например, это может быть 100 граммов сухого вина. Чем ниже масса тела человека, тем меньше алкоголя ему нужно, чтобы подорвать свой иммунитет.

Ранее доктор Александр Мясников объяснил рекомендацию исключить употребление спиртного перед прививкой от коронавируса. По словам врача, алкоголь запрещен при приеме любых лекарственных препаратов. В связи с этим разумно отказаться от него перед вакцинацией, в день укола и спустя несколько дней после него.



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