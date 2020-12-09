 

Актриса Мирослава Карпович раскрыла секрет счасться

09.12.2020, 10:00, Разное

Российская актриса Мирослава Карпович поделилась с поклонниками своим секретом счастья. По ее словам, нужно постоянно благодарить окружающих за что-либо. Тогда человек меньше подвержен беспричинной тревоге, депрессии, неврозам, зависти и одиночеству.
По словам Карпович, всегда нужно помнить о везении. Чем больше человек будет чувствовать частицы счастья, тем больше их появится. Себя же актриса считает неисправимой оптимисткой. Она является счастливой, поскольку по-своему относится к различным обстоятельствам. Любая совершенная ошибка представляет собой не только ценный урок, но и шанс на развития.

Карпович призвала подписчиков быть скромными, настойчивыми и упорными. Она считает, что ошибки не должны наносить чувственный удар, а успех – вскружить голову. Жить счастливо – не обязательно легко, иногда наступают времена, когда делать это совершенно непросто.

Как считает возлюбленная Павла Прилучного, невзгоды только закаляют характер, поэтому на все проблемы необходимо смотреть объективно. Важно усвоить все уроки и продолжать двигаться вперед.

Публикацию Карпович сопроводила эффектной фотографией, где она запечатлена в короткой юбке и бежевой рубашке. Образ актрисы был дополнен высокими сапогами. За короткое время пост знаменитости собрал огромное количество лайков.



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