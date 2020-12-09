Китай передумал выпускать марку в честь 70-летия дипотношений с Индией

09.12.2020, 9:30, Новости дня

Китай отказался от выпуска совместно с Индией памятной почтовой марки в честь 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщают местные СМИ.

Газета The Hindustan Times пишет, что «государственное почтовое управление решило отменить запланированный совместный выпуск марок Китая и Индии в рамках специальной программы выпуска марок в 2020 году», передает ТАСС.

О причине этого решения не сообщается.

Совместный выпуск марки планировался в рамках готовившихся мероприятий по случаю 70-летия установления дипотношений. Он был согласован на второй неформальной встрече индийского премьер-министра Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином в Ченнаи в октябре 2019 года.

Изначально эмиссия этой памятной марки была запланирована на 1 апреля, но была перенесена из-за коронавируса.

После, в мае, резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной этого стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне.

Погибли не менее 20 солдат Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе.

В сентябре сообщалось, что Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.