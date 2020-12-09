 

Мнение: О начале крупнейшей геополитической катастрофы

09.12.2020, 8:16, Разное

Говорят, что у каждой беды, у каждой трагедии, у каждой катастрофы есть свои фамилия, имя, отчество. И почти всегда их можно установить, а иногда – и привлечь к ответу виновных.

Но в данном случае – всё не так однозначно. С одной стороны, этих имён три, а с другой имя у крупнейшей геополитической катастрофы – легион. Хотя в памяти навеки останется именно эта троица.

Постсоветская история насчитывает чуть менее 30 лет. Память старшего поколения услужливо хранит многие даты. Но одну стремится забыть. 8 декабря 1991 года, когда на охотничьей правительственной даче в Вискулях был подписан документ, в первых строках которого значилось: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование».

Трое подписантов – на фото.

Говорят, события того дня можно было обратить вспять. Говорят, спецназ белорусского КГБ уже обложил плотным кольцом правительственную резиденцию в Беловежской пуще и ждал только лишь команды из Москвы на захват. Но её так и не последовало. Первый и последний президент #СССР Михаил Горбачев, как всегда, когда жизнь требовала от него смелых решений и резких движений, привычно струсил. Позднее он объяснял свой поступок тем, что якобы не хотел развязывать гражданскую войну. Хотя её и не было бы скорее всего – воля граждан СССР, высказанная на мартовском референдуме того же года, была однозначной: «Советский Союз реформировать но сохранить».

Впрочем, защищать эту свою волю бывший советский народ в декабре 1991 года не стал. Не до того было. Быт заедал – с его дефицитом, инфляцией, ломкой…

Потому и стремятся все незаметно забыть эту дату, 8 декабря 1991 года: стыдно теперь.

И если верно, что #история повторяется дважды, сначала как трагедия, а потом как фарс, то какой же катастрофический фарс поджидает Россию, где легко найдутся и новый Ельцин, и новый Горбачев?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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