Николай Носков станет дедушкой в третий раз

09.12.2020, 7:51, Разное

Николай Носков, переживший инсульт, в который раз станет дедушкой. Артист радуется, что в этом непростом году случилось хоть одно счастливое событие.

Невзирая на эпидемию, Николай Носков продолжает заниматься творческим процессом. Весной этого года он провел концерт в Санкт-Петербурге и стал победителем музыкальной премии «Виктория». Но главное событие, обрадовавшее артиста – это пополнение семейства. Он ждет появления на свет третьего внука.

Николай Носков после перенесенного инсульта до сих пор восстанавливается, но из-за эпидемии значительно сократил встречи с доктором. Нынче музыкант вместе с женой живет в загородном доме и на рождественские праздники ждет приезда дочки и внуков, так как Новый год любит встречать в кругу семьи. Также он трудится над очередным альбомом и 9 декабря выступит перед поклонниками в онлайн-формате, а само мероприятие будет бесплатным.