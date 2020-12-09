 

“Динамо” выиграло у “Ференцвароша” и весной сыграет в Лиге Европы

09.12.2020, 7:00, Новости дня

8 декабря киевское “Динамо” пробилось в Лигу Европы УЕФА, обыграв в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов “Ференцварош” из Венгрии, который тренирует бывший динамовец Сергей Ребров. Об этом сообщил сайт УЕФА.

Команды проводили в Киеве матч, от результата которого зависело, кто из них продолжит борьбу в весенней части второго по значению европейского клубного турнира.

В первом тайме команды играли очень осторожно и почти не создавали опасных моментов у ворот соперника. А во втором единственный в поединке мяч забил игрок “Динамо” Денис Попов – это случилось на 60-й минуте.

Итоговый результат – 1:0 в пользу “Динамо”. Украинская команда с четырьмя очками заняла третье место в квартете G. Весной киевляне сыграют в 1/16 Лиги Европы.

9 декабря свой последний матч группового этапа Лиги чемпионов сыграет донецкий “Шахтер”, его соперником станет “Интер” из Милана, поединок состоится в Италии. Украинская команда может по его итогу остаться в Лиге чемпионов, продолжить борьбу в Лиге Европы или занять последнее место в  группе, оставшись без евровесны.

Домашний поединок “Шахтер” сыграл с “Интером” вничью 0:0.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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