 

Гривна продолжает дорожать относительно основных валют

09.12.2020, 7:27, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 декабря.

Гривна к доллару подорожала на 16 копеек – с 28,24 грн/$ до 28,08 грн/$. Американская валюта дорожает третий день подряд.

Курс гривны к евро вырос на 21 копейку – с 34,26 грн/€ до 34,05 грн/€. Европейская валюта дорожает второй день подряд.

Гривна к российскому рублю подешевела с 3,82 за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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