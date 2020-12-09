Пентагон оценил военную мощь Китая

09.12.2020, 7:43, Новости дня

Власти Китая быстро наращивают военную мощь, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на интернет-семинаре, организованном The Wall Street Journal.

По словам генерала, китайская сторона наращивает военный потенциал во всех сферах, в том числе в космосе и в киберпространстве, при этом около 30 лет назад США и Китай по указанному показателю «было невозможно сравнить», передает ТАСС.

«Но они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД), как вы хорошо знаете, создали мощную экономику. Они вложили много денег в укрепление вооруженных сил», – сообщил Милли. «Они разрабатывают авианосцы, у них есть истребители четвертого и пятого поколений», – отметил председатель КНШ. «Они разработали очень сложные системы ПВО», – добавил генерал. «Если коротко, они уже к настоящему моменту создали очень мощные вооруженные силы», – подчеркнул председатель КНШ ВС США. «Если сохранится текущее положение вещей, они будут на равных с США в какой-то момент в будущем. Я не буду уточнять, когда именно», – заметил генерал.

Издание в связи с этим отмечает, что Китай рассчитывает сравняться с США по военному потенциалу к 2035 году, а к «середине столетия» намеревается иметь возможность победить Вашингтон в случае возможного военного конфликта.

«Мы не хотим, чтобы соперничество между великими державами превратилось в войну между ними. Это будет катастрофой», – добавил Милли. Как отмечает издание, председатель КНШ также заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы в наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, особенно против Китая и России.

В прошлую пятницу директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.

В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» РФ и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД РФ заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему РФ потеряла статус главного противника США.