 

Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

09.12.2020, 7:39, Разное

Алеутские острова, являющиеся архипелагом вулканического происхождения, могут оказаться «скрытым» супервулканом, который по своей мощи, считают геологи, может превзойти известный Йеллоустон.

Алеутские острова, образующие дугу от юго-западной части Аляски до Камчатки, считаются одной из наиболее сейсмически активных зон на Земле, сообщили ученые Американского геофизического союза.. По мнению геологов, гора Кливленд считается наиболее беспокойным вулканом, который может иметь одну общую кальдеру с другими четырьмя стратовулканами.

В настоящее время выводы ученых являются всего лишь гипотезой, однако если она подтвердится, то обнаруженный в США супервулкан может по своим размерам и мощи оказаться многократно больше известного Йеллоустонского вулкана.

Геологи намерены продолжить исследования, так как увеличившаяся в последние двадцать лет в этом регионе сейсмическая активность не дает исследователям покоя. Если их предположения подтвердятся, то у человечества появится еще одна «головная боль», которую необходимо будет поставить на контроль точно также как это осуществляется в отношении Йеллоустона.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Найден способ предсказать смерть от коронавируса

20.07 / Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога

14.10 / Путин поддержал частичное снятие российских санкций с Украины

03.11 / Мнение: Опыт коллективного разума

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

26.06 / Дочь Мадонны Лурдес Леон повторила сцену из знаменитого клипа мамы

31.08 / Лукашенко нашел способ покончить с протестами

21.10 / Мнение: Реабилитация на практике

19.09 / Шапочное знакомство

22.10 / Мнение: Эвакуация Морека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска