Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

09.12.2020, 7:39, Разное

Алеутские острова, являющиеся архипелагом вулканического происхождения, могут оказаться «скрытым» супервулканом, который по своей мощи, считают геологи, может превзойти известный Йеллоустон.

Алеутские острова, образующие дугу от юго-западной части Аляски до Камчатки, считаются одной из наиболее сейсмически активных зон на Земле, сообщили ученые Американского геофизического союза.. По мнению геологов, гора Кливленд считается наиболее беспокойным вулканом, который может иметь одну общую кальдеру с другими четырьмя стратовулканами.

В настоящее время выводы ученых являются всего лишь гипотезой, однако если она подтвердится, то обнаруженный в США супервулкан может по своим размерам и мощи оказаться многократно больше известного Йеллоустонского вулкана.

Геологи намерены продолжить исследования, так как увеличившаяся в последние двадцать лет в этом регионе сейсмическая активность не дает исследователям покоя. Если их предположения подтвердятся, то у человечества появится еще одна «головная боль», которую необходимо будет поставить на контроль точно также как это осуществляется в отношении Йеллоустона.