Хит Леджер, Рэнди Куэйд и заговор о тайном обществе, которое убивает знаменитостей

09.12.2020, 7:35, Разное

Голливудский актер Рэнди Куйэд уверен в том, что в США существует секретное общество, в которое входит огромное количество человек и которое занимается тем, что сначала доводит голливудских кинозвезд скандалами, а потом убивает их.

Американский актер, известный как Рэнди Куэйд, когда-то имел довольно успешную карьеру. Брат актера Денниса Куэйда, он сумел выйти из-за тени своего брата, снявшись во многих хорошо принятых фильмах, в том числе "Полуночный экспресс", "Дни грома", "Элвис", "День Независимости", "Горбатая гора" и других. Он является лауреатом "Золотого Глобуса", а в 1973 году даже выдвигался на премию "Оскар".

В какой-то момент он стал довольно известным, но потом его личная жизнь пошла под откос, и когда он пытался понять, в чем причина, то словно провалился в "кроличью нору", узнав о тайном общество, которое убивает знаменитостей и подстраивает это как несчастный случай.

Проблемы Куэйда начались еще в 2009 году, когда у него и его жены, фотографа, режиссера и бывшей модели Эви Куэйд, все чаще возникали странные проблемные ситуации. В то же время популярность Куэйда быстро угасала, и один за другим умерли при странных обстоятельствах два его близких друга – актер Дэвид Кэррадайн и коллега по фильму "Горбатая гора" Хит Леджер.

У Куэйдов наступили тяжелые финансовые времена, и, возможно, именно этот момент положил начало их "спуску" в болото странного и незаконного поведения. В 2009 году Куэйд и его жена были арестованы по обвинению в ограблении шикарного отеля в Санта-Барбаре, штат Калифорния, с использованием недействительной кредитной карты.

Хотя они были освобождены под залог, они уклонились от явки в суд и были получены ордера на их арест. В конечном итоге они были признаны виновными в мошенничестве и подвергнуты испытательному сроку.

Примерно в это же время Куэйд начать уверять, что его чеки на гонорар перехватывались по почте неизвестными сторонами. Далее Куэйд начал демонстрировать странное поведение, например, появляться на массовых мероприятиях в костюме пениса, а также физически и словесно оскорблять своих коллег-актеров, за что его пожизненно исключили из Актерской ассоциации.

Потом его жена Эви попала в беду из-за того, что отправила членам съемочной группы фотографии, на которых она лежала обнаженной на кровати с пистолетом.

В 2010 году Эви и Рэнди были предъявлены обвинения в краже со взломом после того, как они вломились в пустой дом, а также якобы разгромили его. Это был дом, которым они когда-то владели, в Монтесито, Калифорния, который, как они утверждали, был незаконно отнят у них с помощью поддельной подписи.

Дальше все становилось только хуже.

Эви Куэйд начала подозревать, что все их финансовые проблемы с чеками и гонорарами происходят из-за того, что некто умышленно преследует их. Скандалы на мероприятиях и ссоры с коллегами-актерами тоже были названы ею специально подстроенными провокациями.

И Эви и Рэнди далее стали развивать эту версию и пытаться рассказать о ней как можно большему количеству людей. Они говорили, что в США существует секретная организация, которая сначала доводит голливудских звезд "до ручки", а потом подстраивает их смерть как самоубийство или несчастный случай.

Это организация (или сообщество) якобы называется "Hollywood Star Whackers" и, по словам Куэйдов, именно она стояла за подозрительными смертями Кэррадайна и Леджера.

Кэррадайн был найден мертвым в отеле Бангкока в июне 2009 года, во время съемок фильма, его обнаженное тело висело на веревке в туалете. Хотя это было в значительной степени объявлено самоубийством, два отдельных вскрытия показали, что это не было самоубийством, а скорее неудачной попыткой аутоэротического удушья.

По словам же Куэйдов, это было намеренное убийство, всего лишь обставленное как несчастный случай во время эротический игр. Якобы было сделано намерено, чтобы после смерти опорочить репутацию актера.

Леджер был найден мертвым в январе 2008 года его экономкой в ​​своей квартире на Манхэттене, и его смерть была признана результатом острой интоксикации, вызванной комбинированным действием оксикодона, гидрокодона, диазепама, темазепама, альпразолама и доксиламина.

Куэйды считают, что это тоже было убийством, но до того тайное общество на протяжении долгого времени намеренно доводило Леджера до нервных срывов и стрессов, чтобы он начал принимать множество лекарств.

Были и другие загадочные смерти близких Куэйдам людей, и они пришли к выводу, что все эти смерти тоже были на руках тайного общества и более того, теперь в их списке значатся и сами супруги Куэйд.

"Голливуд убивает своих кинозвезд. Рэнди знал восемь близких друзей, убитых странным, очень странным образом… Мы чувствуем, что мы следующие. Мы спасаемся бегством. Они следят за нами. Они охотятся за нами. Это действительно происходит. Они завели нас в ловушку, словно по спирали", – говорила в интервью Эви Куэйд.

Эти зловещие "Убийцы знаменитостей", по словам Куэйдов, состояли из множества разных людей, близких к голливудской элите, а также из юристов, агентов по недвижимости и бухгалтеров, которые работали слаженно в тени, саботируя актеров и в конечном итоге убивая их, подстраивая несчастные случаи или самоубийства.

Самой успешной их работой Куйэды указали Майкла Джексона, который на протяжении многих лет до своей внезапной смерти страдал от постоянных скандалов и шокирующих разоблачений. Также их мишенями Куйэды назвали таких звезд как Бритни Спирс, Линдси Лохан, Сьюзен Сарандон и Джереми Пивена.

Куэйды стали такими большими параноиками, что отказывались ходить есть в рестораны, перестали пользоваться мобильными телефонами и кредитными картами и отключились от Интернета и телефонной связи, убежденные, что за ними постоянно следят и что их телефоны прослушиваются.

Они стали отшельниками и в конце концов попытались сбежать в Канаду в 2010 году, называя себя беженцами и ища убежища в соответствии с Канадским Законом об иммиграции и защите беженцев. Они заявили канадским официальным лицам, что их преследуют "Убийцы Знаменитостей" и что их дальнейшее пребывание в США почти равнозначно смертному приговору.

Сначала они были арестованы по ордерам, заведенным на них ранее в США, а в 2011 году Эви все-таки удалось получить канадское гражданство. Однако Рэнди по прежнему не везло. Тем не менее, он поселился в Монреале нелегально, не заявив о себе как о нерезиденте, а тем временем его паспорт был аннулирован. Это также является результатом работы "Убийц знаменитостей", настаивает он.

В конце концов ему были предъявлены обвинения в незаконном въезде и он был приговорен к депортации. Далее Рэнди с женой переехали через границу в Вермонт, где они были почти сразу же арестованы, но позже отпущены.

Пара до сих пор живет в Вермонте и в последние годы сняла документальный фильм о секретном обществе "Убийц знаменитостей". Критики разгромили его, но Куйэды считают, что за всем этим тоже стоит то самое общество.