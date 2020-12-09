Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

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09.12.2020, 7:22, Новости дня

Снизить концентрацию опасных патогенов в воздухе и снизить таким образом опасность заражения COVID-19 можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью «Радио Sputnik».

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», – сказал врач-иммунолог в интервью «радио Sputnik».

Усилить вентиляцию, чтобы снизить концентрацию вирусов, нужно не только в общественном транспорте, но и дома, и на работе. Частое проветривание, а также постоянная влажная уборка помещения уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться. Это особенно важно, поскольку рядом с вами может оказаться бессимптомный больной коронавирусом.

«Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», – сказал Жемчугов.

Ранее диетолог-нутрициолог студенческого оздоровительного центра UCI Джоди Марголис рассказала о диете, помогающей при коронавирусе. Она порекомендовала есть овощи, фрукты всевозможных цветов и продукты, насыщенные белком.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.



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