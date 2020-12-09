 

Медики Сингапура выявили коронавирус на борту круизного лайнера

09.12.2020, 6:28, Новости дня

Сингапурские медики выявили по крайней мере один случай вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) на борту судна «Куантум» (Quantum), сообщила руководитель управления круизных маршрутов Совета по делам Сингапура Эни Чан.

«Один из пассажиров сдал положительный тест на COVID-19, после чего был незамедлительно изолирован. Были проведены экстренные действия в соответствии с утвержденным планом», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

«Пассажиры и члены экипажа, находившиеся в контакте с инфицированным, также сдали анализы, которые показали отрицательный результат», – уточнила Чан.

Представитель оператора судна «Ройял кариббиан» (Royal Caribbean) Энджи Стэфэн также указала, что «лица, тесно контактировавшие с заболевшим, находятся в изоляции». «Остальные пассажиры, согласно требованию Минздрава [Сингапура], перед сходом на берег сдадут антигенный экспресс-тест на коронавирус», – добавила Чан. Кроме того, через 14 суток за счет компании им предстоит сдать ПЦР-тест.

Лайнер Quantum, на борту которого находилось не менее 2 тыс. пассажиров, вышел из Сингапура около трех дней назад и должен был завершить круиз примерно через сутки. Власти Сингапура с ноября разрешили подобные путешествия «в никуда», когда судно на несколько дней выходит в открытое море без захода в другие страны. Согласно установленным требованиям, все пассажиры перед посадкой должны были проходить тесты на коронавирус, на борту все время находиться в масках, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 3 августа пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров запретили сходить на берег в портах Норвегии после вспышки COVID-19 на судне компании Hurtigruten. Кроме того, в мае Сейшельские Острова отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года, чтобы защитить местное население коронавирусной инфекции.



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