Ирак собрался заключить крупный контракт на поставки нефти в Китай

09.12.2020, 6:28, Новости дня

Власти Ирака планируют подписать многомиллиардный контракт с китайской компанией China ZhenHua Oil на долгосрочные поставки нефти в КНР, информирует Bloomberg.

По информации одного из осведомленных источников, сделка должна быть одобрена иракским кабмином. Во вторник представитель правительства Ирака Хасан Назим заявил, что власти изучают различные предложения, однако, по версии источников, иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) якобы сделала выбор в пользу China ZhenHua Oil, передает ТАСС.

Bloomberg, ссылаясь на документы SOMO, уточняет, что выбранная ею компания будет покупать 4 млн баррелей нефти в месяц (около 130 тыс. б/с) в течение пяти лет. Авансовый платеж будет выплачен на год вперед и принесет иракскому предприятию более 2 млрд долларов при текущих ценах.

Накануне нефть подешевела на опасениях за спрос на фоне пандемии.

Напомним, 1 декабря появились сообщения об идущей в Азию «армаде» танкеров с американской нефтью. В июне президент США Дональд Трамп на фоне весеннего обвала цен на нефть сообщил, что страна «пополняет национальные резервы», и поручил «заполнить все емкости, которые есть в Америке», дешевым сырьем.