 

Ученые: Вейпинг увеличивает риск заражения COVID-19

09.12.2020, 6:26, Разное

Ученые сообщили, что подростки, которые увлекаются электронными сигаретами, чаще среди сверстников болеют коронавирусом. Специалисты напоминают, что никотин – не единственная угроза вейпов.
Исследователи Стэнфордского университета заявили, что у подростков, которые любят вейп, в 5-7 раз чаще проявляется симптоматика коронавируса: кашель, лихорадка, одышка. У подростков мозг еще не сформирован до конца, что провоцирует у молодых людей рискованное поведение и развитие различных зависимостей. Курение вейпов приводит не только к никотиновой зависимости, при их использовании наблюдают химические повреждения, ожоги, взрывы, передозировки.

Ученые США сообщают, что подростковый вейпинг увеличивает риски инфицирования COVID-19. Вероятно, поклонники электронных сигарет чаще имеют контакты с зараженными поверхностями, редко дезинфицируют руки или просто дотрагиваются грязными руками ко рту. Молодые люди полагают, что их возраст надежно защищает от проникновения вируса, но эксперты заявляют, курение лишь повышает активность рецепторов оболочки легких, куда приклеивается коронавирус и различные патогенны.



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