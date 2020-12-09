Мнение: Разговор Лукашенко и Саргсяна о судьбе Карабаха

09.12.2020, 5:40, Разное

Запись разговора Лукашенко и Саргсяна о судьбе Карабаха.

Беседа Лукашенко и Саргсяна состоялась в октябре 2016 года на саммите ОДКБ в Ереване. Накануне в сети появилась запись беседы двух лидеров. В частности, в разговоре глава белорусского государства утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов заплатить Армении пять миллиардов долларов за 7 районов Нагорного Карабаха. В свою очередь, Саргсян отвечает, что готов дать Баку шесть миллиардов, и пусть Алиев откажется от этих территорий.

"Относительно распространенной вчера вечером одним из телеграм-каналов аудиозаписи офис третьего президента получил многочисленные запросы от средств массовой информации, которые хотят выяснить, соответствует ли действительности содержащееся в аудиозаписи обсуждение, когда оно состоялось, где и почему до сих пор третий президент Армении Серж Саргсян не говорил об этом", – отмечается в комментарии офиса Саргсяна.

"Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор", — говорится в комментарии.

К слову, некоторые детали этой беседы Лукашенко раскрыл еще в 2018-м. Тогда белорусский президент в беседе с российскими журналистами и блогерами заявил, что Беларусь и Россия имеют консолидированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и ранее предлагали Армении помощь в его разрешении. По его словам, он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения.

http://alternatio.org/events/all/item/86617-v-armenii-podtverdili-podlinnost-razgovora-lukashenko-i-sargsyana-o-sdelke-po-karabahu-audio

В этой схеме 5 млрд. от Алиева выглядят довеском для реализации Казанской сделки 2011-2012 года, которая предусматривала передачу Азербайджану 7 указанных районов по схеме 5+2 с и откладыванием вопроса о статусе Карабаха на несколько десятилетий с последующей возможностью нового референдума или же более быстрым достижением соглашения через переговоры о постоянном статусе Карабаха признаваемым Азербайджаном . Ну и судя по всему, Алиев был готов доплатить 5 млрд. долларов, чтобы добиться реализации той сделки, которая с 2011-2012 года так и не было выполнена. В 2020-м году она де-факто реализовалась в крайне тяжелой для армян редакции. 5 млрд. остались у Алиева.