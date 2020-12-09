Названо условие объединения России и Белоруссии в конфедерацию

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09.12.2020, 5:36, Разное

В 2020 году Союзному государству России и Белоруссии исполнился 21 год. Но до сих пор СГ не превратился в реальное образование, оставшись набором намерений на неопределенное будущее, отметил Скориков.

“Да, есть неплохие рабочие моменты: свободный рынок, перемещение товаров, единое образовательное пространство, отмена роуминга”, – перечислил эксперт.

Однако никакого имиджа у Союзного государства нет даже в России, считает политолог. Он напомнил о прошлогоднем исследовании ВЦИОМ. Выяснилось, что о СГ знают только 10% наших сограждан.

Скориков уверен: 2021 год станет решающим для интеграции России и Белоруссии. Политолог напомнил, что в экспертной среде обсуждается объединение двух стран в конфедерацию.

Это формат интеграции, при котором стороны сохраняют большую часть независимости. Вместе с тем они должны проводить общую внешнюю, экономическую, финансовую и оборонную политику.

Но пока Александр Лукашенко остается президентом, интеграции России и Белоруссии не будет, убежден политолог. Для объединения двух стран необходимо, чтобы Батька оставил кресло главы государства и передал власть пророссийским политическим силам.

“Только так Белоруссия может сохраниться, а идея о конфедерации – реализоваться”, – сказал Скориков в эфире ютуб-канала “Украина.ру”.

Договор об интеграции Россия и Белоруссия заключили в декабре 1999 года. Он предусматривает создание единого экономического, гуманитарного, правового и военного пространства.

Александр Лукашенко в недавнем интервью признался, что считает договор об интеграции России и Белоруссии устаревшим. За 20 лет в двух странах выросли новые поколения – нужно искать новые форматы сближения, заявил он.



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