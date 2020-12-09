США отказались подписывать заявление о недопустимости ядерной войны

09.12.2020, 5:34, Новости дня

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны.

По версии Биллингсли, военная доктрина РФ предусматривает применение ядерного оружия. «Я несколько раз сидел за переговорным столом с представителями российского Генштаба, их мнение значительно ухудшилось по этому вопросу. В ходе последней дискуссии они отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений. Мы очень обеспокоены этим», – приводит ТАСС заявление спецпредставителя президента США в Национальном институте публичной политики.

Биллингсли высказал утверждение, что российские военные планы по «вторжению на территорию НАТО» якобы предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий. «Но мы предупреждали, что любое применение ядерного оружия – с помощью межконтинентальной баллистической ракеты или артиллерии – будет иметь стратегические последствия», – сообщил спецпредставитель президента США.

«Исходя из этого, а также по причине проектов «Посейдон» и «Буревестник», которые не затронуты никакими рамками ядерного сдерживания, мы отказались подтвердить совместное заявление Михаила Горбачева [и президента США Рональда Рейгана 1985 года] о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – сказал Биллингсли. «Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание», – считает Биллингсли.

Напомним, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москву особенно тревожит уже двухгодичный отказ США переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана. Положение о недопустимости ядерной войны содержалось в совместном заявлении лидер СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана 1985 года.

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, а ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания. Его применение признается крайней мерой. Подчеркивается, что ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников.

В марте в МИД РФ констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Особую озабоченность у Москвы вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей. «Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия», – подчеркнули в МИД.