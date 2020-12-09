 

Мнение: Диалог о Трампе

09.12.2020, 5:10, Разное

Паша Пряников, любитель левых и деревенской жизни, выдал у себя очередную из тысяч подобных инвективу в адрес Трампа: “Дедушка (Твитлер) был очень нужен в современном мире, чтобы показать всю интеллектуальную нищету правого консерватизма, либертарианства и пр. шнягу вековой давности”.

Я ответил: Главный феномен Трампа – это как раз невероятная, абсолютно иррациональная ненависть к нему со стороны “прогрессивной общественности”. Она особенно непостижима именно потому, что для нее, по сути, нет никаких оснований. К Трампу вся “прогрессивная” публика относится так, как будто он супер-Гитлер и уничтожил миллиард лучших людей на планете. А он 4 года управлял США и даже ни одной новой войны не развязал, да и в самой Америке – никаких новых репрессий, концлагерей, никакого Домостроя для женщин или ку-клукс-клана для негров – вообще ничего. Тихий, мирный, при этом – весьма эффективный президент. Налоги снижал, экономика росла. Что еще надо? А вот что: НЕ РАЗОРУЖИЛСЯ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ. Поэтому – повинен смерти.

Источник: Размышления вольного социолога



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